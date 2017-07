Výsledek hlasování byl těsný, zrušení neprošlo poměrem 49 proti 51 hlasům. Proti zrušení za stávajícího stavu byli tři republikáni včetně Johna McCaina, který přitom tento týden přišel navzdory potížím s mozkovým nádorem do Senátu, aby bylo možné zahájit debatu o zrušení Obamacare.

Trump byl výsledkem hlasování zklamán a pustil se do republikánů, kteří zvedli ruku proti: „Tři republikáni a 48 demokratů nechalo americký lid na holičkách. Jak jsem říkal od začátku, nechme reformu Obamacare, ať se sama zhroutí, pak se dohodněme. Sledujte!”

Přitom tento týden prezident označil McCaina za skutečného amerického hrdinu, neboť i přes svou nemoc přijel do Washingtonu a pomohl prosadit procedurální debatu, která umožnila republikánům hlasování o zrušení Obamacare.

Spor senátorů a a poslanců



Předseda republikánské většiny v Senátu Mitch McConnell doufal před hlasováním, že se podaří přijmout zákon o zdravotní péči s menším počtem úprav jen některých částí reformy. McCain před hlasováním požadoval od předsedy Sněmovny reprezentantů, aby dolní komora Kongresu v případě, že Senát změny schválí, nepřijímala zákon ihned ve stávající formě, ale zapojila se do jednání se Senátem o nové podobě normy. Šéf Sněmovny Paul Ryan mu to skutečně slíbil, ale McCainovi se ani tak znění zákona nezamlouvalo.

Další odpůrce zákona z řad republikánů Lindsey O. Graham řekl: „Nevrátím se zpátky do Jižní Karolíny, abych lidem řekl, že toto nahrazuje Obamacare, protože tomu tak není, to je podvod.“

Zmínění senátoři se domnívali, že schvalovaná úprava by byla tak velká, že by se neměla kodifikovat v podobě zákona, aby se vypracoval nový, který by měl širší podporu.

„Od samého počátku jsem byl přesvědčen, že Obamacare musí být odvolána a nahrazena takovým řešením, které zvýší konkurenci, sníží náklady a zlepší péči o americký lid,” uvedl McCain v prohlášení s tím, že odmítnutý návrh tyto cíle nesplňoval. Sdělil rovněž, že jednou z největších chyb Obamacare je fakt, že ji demokraté prosadili v Kongresu bez jakéhokoli názoru a podpory republikánů. „Neměli bychom opakovat minulé chyby,” dodal McCain, který je zastáncem spolupráce s demokraty v klíčových amerických záležitostech.

Rozpory mezi republikány



V novele, která nakonec neprošla, by bylo zrušeno povinné zdravotní pojištění, které je všude v Evropě běžné, ale které američtí republikáni považují za socialistický prvek. Zákon také rušil povinnost firem s více něž 50 zaměstnanci poskytovat pracovníkům pojištění.

Novela také odstraňuje financování prevence a ze zdravotního pojištění by se podle ní rok neplatily služby poskytované v rámci programu plánovaného rodičovství. Důvodem je republikánský odpor k interrupcím, za něž program v některých případech také platí. Tyto peníze by šly do komunitních zdravotních středisek.

Nezávislý Rozpočtový úřad Kongresu (CBO), který zákonodárcům poskytuje ekonomické analýzy, ve své rozvaze o dnes odmítnuté verzi uvedl, že by kvůli ní přišlo jen v roce 2018 o zdravotní pojištění 15 miliónů Američanů a že by pojistky pro nadcházející rok podražily o 20 procent.

Zatímco demokraté změny ve zdravotní péči kritizují s tím, že poškodí hlavně méně majetné občany, kterým ztíží dostupnost zdravotní péče, mnoho republikánů ve Sněmovně naopak požaduje ještě hlubší změny a chtějí odstranit co nejvíce prvků zavedených Obamou. Hlasování tak ukázalo na rozpory mezi republikány ve Sněmovně a v Senátu.

Tento týden se senátoři nejprve neúspěšně pokusili reformu zvanou Obamacare nahradit republikánskou verzí. [celá zpráva] Následně se jim nepodařilo Obamův systém zdravotní péče ani odvolat bez náhrady. [celá zpráva]