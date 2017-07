„Nemyslím si, že by pouhé zrušení (Obamacare) bylo vhodným řešením, protože to nepřináší řešení pro lidi, kteří jsou závislí na současném systému,“ vysvětlil své stanovisko senátor Rob Portman, jeden z republikánů, který hlasoval proti zrušení Obamovy zdravotnické reformy. Stejně se rozhodl také známý americký jestřáb a vlivný republikán John McCain.

Nyní odmítnutý návrh byl podle agentury Reuters prakticky totožný s tím, jež Kongres přijal před dvěma lety, který ale později vetoval prezident Obama. Pokud by zákon prošel, byla by Obamacare zrušena s dvouletým odkladem. To by podle předkladatelů poskytlo zákonodárcům více času k vypracování náhrady.

Po triumfu porážka



V úterý Senát nejtěsnějším poměrem hlasů schválil zahájení formální debaty o zrušení Obamových změn, čímž otevřel možnost pro nahrazení současného systému pojištění. Prezident Donald Trump, který nahrazení reformy slíbil Američanům během loňských voleb, otevření debaty označil za „velký krok”.

Pak ale přišla první studená sprchla. O zrušení Obamacare totiž hlasoval americký senát poprvé už v noci na středu, pro se ale vyslovilo jen 43 z potřebných 60 senátorů. [celá zpráva]

Jak přesně nyní budou senátoři dále postupovat, není podle médií zcela jasné. Republikánští senátoři mimo jiné zvažují, že připraví jakousi odlehčenou verzi prvního odmítnutého návrhu, ze kterého v rámci hledání kompromisu vypustí kontroverzní části.