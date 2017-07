Obchodníkovi se smrtí Butovi zpřísnili trest, vyráběl si na cele alkohol

Ruský obchodník se zbraněmi Viktor But, odsouzený ve Spojených státech k 25 letům za mřížemi za spiknutí, si má odpykat navíc ještě 40 dnů jakok kázeňský trest za to, že si v cele vyráběl alkohol. Uvedl to Butův právník Alexej Tarasov, který pokládá kázeňské potrestání svého klienta za další nespravedlnost.