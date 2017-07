Haitské úřady chtějí naverbovat nejméně 500 mužů a žen ve věku od 18 do 25 let, kteří by měli na starosti ochranu hranic či byli nasazeni v případě přírodního neštěstí.

Rada bezpečnosti OSN v dubnu odhlasovala, že mírové jednotky známé jako modré přilby odejdou z ostrova, kde zůstane jen skupina pomáhající místní policii.

Haitská armáda hrála během krvavé historie plné převratů a násilností několikrát velmi zásadní roli při potlačování protestů či přímo jako hlavní hybatel puče. Na svědomí měla jen po posledním převratu v 90. letech téměř 4000 lidí.

Zastánci jejího obnovení tvrdí, že nyní bude mít výhradně nenásilné poslání, kdežto odpůrci doporučují věnovat peníze vyhrazené na nové vojáky raději na modernizaci policejního sboru.