„Máme důvěru v naši obrannou kapacitu,” upozornil Davis s tím, že severokorejské útočné možnosti jsou sice omezené, ale přece jen rostou.

Střela, kterou KLDR v úterý vypustila, byla odpálena z pohyblivé rampy, jež byla poté opět stažena do depa. Davis připustil, že by se režimu Kim Čong-una již mohlo podařit zasáhnout Aljašku. Pchjongjang je prý ještě hodně vzdálen tomu, aby takovou střelu byl s to vyzbrojit jadernou hlavicí.

Severokorejský diktátor Kim Čong-un se readuje po úspěšném testu nové rakety

FOTO: Kcna, Reuters

KLDR tvrdí, že nová raketa atomovou nálož unese. Severní Korea oznámila, že raketa vystoupala do výše 2 802 kilometrů a dopadla ve vzdálenosti 933 kilometrů. Let podle Pchjongjangu trval 39 minut. To potvrdily Japonsko i USA.

A proto máme raketový deštník, připomněl Davis



Davis připomněl, že americká armáda v květnovém testu úspěšně poprvé sestřelila mezikontinentální raketu obrannou střelou. „Od začátku jsme usilovali o rozvinutí této schopnosti, abychom byli vždy o krok vpředu,” dodal mluvčí.

Americký prezident Donald Trump v telefonickém rozhovoru se svým egyptským protějškem Abdal Fattáhem Sísím hovořil o severokorejské hrozbě a nutnosti prosadit realizaci rezolucí Rady bezpečnosti OSN, které Pchjongjangu zakazují vývoj jaderných bomb a raket. Trump také vyzval zbytek světa, aby přestal přijímat severokorejské detašované pracovníky a poskytovat Severní Koreji ekonomické nebo vojenské výhody.

Mezikontinentální balistická střela Hwasong 14

FOTO: Kcna, Reuters

Merkelová a korejský prezident pro tvrdší sankce

Pro přísnější sankce vůči severokorejskému režimu se ve středu před společnou schůzkou v Berlíně vyslovili německá kancléřka Angela Merkelová a jihokorejský prezident Mun Če-in. Merkelová Severní Koreu, která v poslední době testuje stále další rakety, označila za hrozbu pro světový mír.

„Musíte nyní dělat politiku ve velmi složitém prostředí, a proto máte naší podporu, protože vidíme, že ze Severní Koreje vychází velké nebezpečí pro světový mír,” uvedla německá kancléřka, která pokračující severokorejské testy označila za odporující mezinárodnímu právu.

S jihokorejským prezidentem Mun Če-inem chtěla hovořit o tom, jak nejlépe reagovat, a jak vytrvat v tlaku na KLDR. Zmínila i možnost dalších sankcí vůči totalitnímu režimu v Pchjongjangu. Problémy na korejském poloostrově vnímá podle ní Německo o to silněji, že má zkušenost s tím, co znamená rozdělení země.

Mun Če-in severokorejské raketové testy označil za hrozbu nejen pro Korejský poloostrov, ale pro celý svět. "Severní Korea by s tím měla okamžitě přestat, a proto bychom měli hledat možnosti intenzivnějších sankcí," poznamenal. Zároveň zdůraznil, že se korejská otázka dá vyřešit jen mírově.