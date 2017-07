Spor s profesními a životními partnery Mikou Brzezinskou a Joe Scarboroughem začal poté, co se Trump ve čtvrtek neovládl a zareagoval na kritická slova z jejich pořadu Morning Joe. Od té doby plní americká média řada prohlášení z obou stran.

Zatímco moderátorská dvojice Trumpa obvinila, že se ji snažil zastrašovat hrozbou otištění nactiutrhačného článku v bulvárním listu National Enquirer vydávaném jeho přítelem, šéf Bílého domu v sobotu kontroval dalším časně ranním tweetem.

Crazy Joe Scarborough and dumb as a rock Mika are not bad people, but their low rated show is dominated by their NBC bosses. Too bad!

"Šílený Joe Scarborough a Mika blbá jako tágo nejsou špatní lidé, ale jejich málo sledovaný pořad ovládají jejich šéfové z NBC," napsal Trump, který o pár dní předtím o Brzezinské přes Twitter sdělil světu, že při jejich setkání "ošklivě krvácela z faceliftu". [celá zpráva]

...to Mar-a-Lago 3 nights in a row around New Year's Eve, and insisted on joining me. She was bleeding badly from a face-lift. I said no!