Maduro přesto označil akci za teroristický útok s cílem destabilizovat vládu, uvedly agentura AP a list The Washington Post.

Během odpoledne demonstranti obklíčili budovu národního shromáždění a poslanci tam museli zůstat. V parlamentu má většinu opozice. V ulicích také byly vidět tanky, které jezdily okolo prezidentského paláce. Nad městem pak létal modrý policejní vrtulník z vyšetřovací jednotky CICPS s transparentem s nápisem „Svobodu” a číslem 350 odkazujícím na článek ústavy, jenž umožňuje lidu odstavit vládu, pokud jedná nedemokraticky.

Podle venezuelského ministra informací Ernesta Villegase přeletěl nejprve vrtulník nad budovou ministerstva vnitra, v níž se právě konala recepce pro 80 lidí. Vypálil 15 střel, načež zamířil k Nejvyššímu soudu spřízněnému s Madurem, na který zaútočil čtyřmi granáty. Policie se pilota snaží zadržet, uvedl Villegas.

Pilot vyzval k rebelii proti vládě



Voják, který se identifikoval jako příslušník speciálních sil Oscar Pérez a byl médii označen za pilota helikoptéry, zveřejnil na sociální síti Instagram prohlášení, v němž vyzývá k rebelii proti vládě porušující demokratické principy. „Máme dvě možnosti: buď budeme zítra souzeni svým svědomím a lidmi, nebo se dnes začneme osvobozovat od této zkorumpované vlády,” přečetl prohlášení obklopen čtveřicí ozbrojených a maskovaných mužů v uniformách.

Peréz, který má také zkušenosti z filmu, produkoval a hrál ve venezuelském snímku Suspendovaná smrt, dodal, že je součástí skupiny armádních, policejních a civilních představitelů, která nebojuje proti jiným ozbrojeným složkám: „Je to proti beztrestnosti zavedené touto vládou. Je to proti tyranii, je to proti smrti mladých lidí, kteří bojují za svá legitimní práva. Je to proti hladu.“

Maduro: Chcete mě svrhnout? Pak bude válka

Maduro v živém vysílání provládních médií řekl: „Mohl způsobit tragédii s desítkami mrtvých a zraněných.” Útok označil za součást spiknutí proti vládě. Ministr pro komunikaci uvedl, že shozeny byly čtyři granáty a tři explodovaly.

Z helikoptéry mířilo na budovu nejvyššího soudu v Caracasu 15 střel a čtyři granáty.

FOTO: Reuters Tv, Reuters

Řada Madurových kritiků na sociálních sítích oponovala, že se incidentu pouze snaží využít k šíření strachu a usnadnit si prosazení ústavních změn, jež by mu pomohly k setrvání u moci. K tomu používá právě Nejvyšší soud.

Maduro stále hlasitěji hovoří o chystaném převratu a tento týden vyhlásil, že v případě pokusu o jeho násilné svržení čeká zemi válka.

Ve venezuelské armádě v poslední době roste počet Madurových kritiků nakloněných opozici, která pořádá takřka každodenní protesty s cílem vypsat předčasné volby a zbavit se neoblíbeného prezidenta. Venezuelský režim nedávno pozatýkal skupinu nejméně 14 armádních důstojníků, které viní z ”rebelie a zrady”. Maduro také nedávno vyměnil čtyři generály včetně velitele letectva a pozemních sil. Vyměnil i velitele Národní gardy, která je kritizovaná kvůli příliš tvrdým zásahům vůči demonstrantům. [celá zpráva]

Opozice, která požaduje nové volby a propuštění politických vězňů, naopak označuje za puč chování venezuelského prezidenta, který se snaží udržet u moci za každou cenu a co nejdéle. Země se přitom už několik let potýká s hlubokou ekonomickou krizí, v níž se lidem nedostává základních potravin či léků.