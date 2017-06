„Přišla jsem o svou dceru, hlavní zdroj mé radosti,“ řekla stručně americkým médiím matka zavražděné dívky Sawsan Gazzarová.

Nabra Hassanenová šla v noci na neděli se skupinou čtyř nebo pěti náctiletých dívek po ulici z mešity a koupila si na ulici poslední jídlo před úsvitem, od něhož muslimové během probíhajícího postního měsíce ramadánu drží celodenní půst.

There are no words...17yr old #Nabra Hassanen kidnapped, beaten& murdered today in Virginia after attending mosque https://t.co/yEqCp8dzIB pic.twitter.com/RX30XFjGbP