Hackeři se podle zprávy pokoušeli proniknout do voličských seznamů a dalších softwareových systémů. V Illinois se měli pokusit vymazat nebo změnit voličská data. Pronikli také do softwaru pro volební průzkum a v nejméně jednom státu se ve volební den dostali do finanční databáze volebního štábu.

Rozsah útoků a jejich důmyslnost podle Bloombergu Američany vyděsily natolik, že si Obamova vláda prostřednictvím horké linky stěžovala v Moskvě, což je bezprecedentní.

V říjnu, tedy měsíc před volbami, měl pak Bílý dům prostřednictvím diplomatických kanálů Kremlu nabídnout podrobné dokumenty o ruských zásazích do voleb a varovat Moskvu, že takové vměšování by mohlo přerůst ve větší konflikt. Obama následně v prosinci vyhostil ze Spojených států ruské diplomaty a vysvětlil to právě ruským zasahováním do voleb. Jeho nástupce Donald Trump, který během kampaně prosazoval smíření a spolupráci s Ruskem, tento krok odsoudil, ale zatím ho oficiálně nezvrátil.

Možná vlastenci



Rusko hackerské útoky popírá, prezident Vladimir Putin však nedávno nevyloučil, že by za nimi nějací ruští občané stát mohli. V tom případě by se podle něj jednalo jen o „zapálené vlastence“ jednající na vlastní pěst. [celá zpráva]

Podle Bloombergu je otázkou, jak to, že se ruská rozvědka nepokusila volby narušit, když byly prolomeny americké volební systémy na státní i místní úrovni. Odpovědí by podle agentury mohla být buď skutečnost, že Obamovo varování zabralo, anebo pravděpodobněji to, že hackeři neuspěli natolik, aby ovládli tisíce systémů, které jsou v USA rozličné kvůli specifikům volebních pravidlech v různých státech.