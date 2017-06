Psychiatr Peter Breggin uvedl, že tehdy sedmnáctiletá dívka byla zahlcena sebevražednými myšlenkami svého o rok staršího přítele. Sama v té době brala antidepresiva a zrovna v té době ji změnili medikaci a byla pod vlivem léků. Breggin prostudoval celou komunikaci obou mladých lidí.

„Textové zprávy ukazují na problémového mladého člověka,“ řekl o Carterové, která se léčila od roku 2011, kdy jí bylo čtrnáct. Opakovaně brala antidepresivum Prozac.

Od října 2012 do července 2014 Roy opakovaně probíral svou touhu vzít si život, dával najevo smutek a prý slyšel hlasy. Carterová mu psala: „Sám se z toho nedostaneš, potřebuješ profesionální pomoc jako já. Dělám maximum, abych tě z toho vyhrabala.“ Roy jí odpověděl: „Nechci z toho být vyhrabán.“ Řekl jí, že nemůže udělat nic, co by ho z jeho stavu dostalo.

Od června 2014 byla dívka v léčebném programu a v psychiatrické léčebně pak byla i hospitalizována.

Se změnou léků přišla změna postoje



V té době jí také změnili léky. A změnily se i textové zprávy, které Carterová psala. Už Roye neodrazovala. „Nakonec budeš šťastný v nebi. Žádná další bolest. Je normální, že máš strach, ale myslím, že jsi blízko smrti,“ stálo v jedné ze zpráv.

V jiné zprávě mu napsala: „Myslím, že tvoji rodiče vědí, že fakt nejsi na správném místě. Neříkám ti, že chtějí, abys to udělal, ale upřímně si myslím, že to zvládnou přijmout. Každý bude smutný, ale překonají to a půjdou dál.“

Když se na ni obrátil, že neví, jak to udělat, odpověděla mu: „Oběs se, skoč z domu, bodni se. Je tolik způsobů.“

Spolužákům napsala 10. července, že Roy zmizel, i když to nebyla pravda, dál si s ním psala zprávy. „Musíš to udělat Royi. Musíš jen nahodit ten generátor a budeš svobodný a šťastný,“ napsala mu a radila mu, jak opravit generátor, který chtěl použit k sebevraždě.

Roy napsal Carterové naposledy 12. července v 18:25. „Ok, už tam skoro jsem.“ Pak si ještě telefonovali. Kamarádce poté napsala, že vystoupil z auta, protože kysličník uhelnatý funguje, ale že je vyděšená. Jemu pak řekla, aby se do auta vrátil. [celá zpráva]

Žalobkyně Katie Rayburnová se ptá psychiatra Petera Breggina

Osmnáctiletý Conrad Roy se otrávil výfukovými plyny ve svém pick-upu na parkovišti K-Marktu ve massachusettském Fairhavenu 12. července. Těsně před sebevraždou mu Carterová naspala: „Už žádné odkládání, žádné čekání. Myslela jsem si, že to chceš. Je pravý čas a jsi připraven.“

Zároveň ale naspala jeho matce, jestli neví, kde Roy je.

Dívce hrozí 20 let



Podle obžaloby se ho snažila dohnat k smrti, aby ji pak litovali. Uspořádala na jeho památku baseballový turnaj, kde vystupovala jako odpůrce sebevraždy.

Obhajoba tvrdí, nevěděla, že dělá něco nezákonného. Chtěla taky, aby byl případ zrušen na základě svobody projevu, ale soud pro mladistvé uvedl, že nabádaní k sebevraždě není chráněno prvním dodatkem Ústavy.

Je obviněna ze neúmyslného zabití, hrozí jí až dvacet let.