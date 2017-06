Svatební oslava se konala v sobotu a prezident Trump se tam objevil okolo půl jedenácté večer poté, co jeho ochranka hosty na příchod hlavy USA připravila a ujistila se, že se na něj hned všichni nevrhnou.

Trump made surprise stop at wedding reception last night at Bedminster. The crowd broke out into chants of "USA!" (Video obtained by CNN) pic.twitter.com/sfe6zFdOlI