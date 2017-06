„Nic z toho, co Comey řekl, nemůže ohrozit Trumpovo prezidentství,“ soudí například v komentáři stanice CNBC. Obdobně i agentura Reuters tvrdí, že Trump „přežil“. Renomovaná britská sázková kancelář zase po Comeyho vystoupení snížila kurz na takzvaný impeachment a sesazení Trumpa na 4 ku 7 z předchozích 4 ku 5.

Prezidenta podle anonymních zdrojů z Bílého domu Comeyho výpověď „velmi uspokojila“. Líbilo se mu prý hlavně jeho prohlášení, že Trumpa ujistil, že není vyšetřován kvůli vazbám na Rusko. To prezident tvrdí už dlouho. Šéf Bílého domu ale nepřečkal slyšení Comeyho zcela bez šrámů.

James Comey

FOTO: Jonathan Ernst, Reuters

Otevřenou otázkou je zejména zmínka exšéfa FBI o Jeffu Sessionsovi, ministru spravedlnosti a Trumpově blízkém spojenci, který se vzdal podílu na vyšetřování ruské aféry s odkazem na možný střet zájmů. Comey při slyšení řekl, že ví, proč se Sessions účasti na vyšetřování vzdal.

Není však prý oprávněn o nich veřejně hovořit a navíc neví, zda ministr slib neporušil. To naznačuje, že s chováním Sessionse mohou být spojeny ještě jiné, dosud neznámé nesrovnalosti.

Prezidentův právník Marc Kasowitz přešel do protiútoku, když navrhl vyšetřování Comeyho kvůli tomu, že „neoprávněně“ prozradil tisku obsah „důvěrné komunikace“ s Trumpem. Podle CNN si proto Kasowitz hodlá stěžovat u senátního výboru pro soudnictví a také u inspekce ministerstva spravedlnosti.

„Usoudil jsem, že je zapotřebí to dostat do veřejného prostoru. Požádal jsem přítele, aby obsah poznámek předal novináři. Udělal jsem to, abych urychlil jmenování zvláštního vyšetřovatele,“ řekl Comey. Vyšetřovatel Robert Mueller byl později skutečně jmenován.

Kasowitz se proti výrokům Comeyho krátce po jeho vystoupení rázně ohradil. Trump podle něj nikdy bývalému šéfovi FBI neřekl: „Potřebuji loajalitu, očekávám loajalitu.“

Prezident se chystá do Polska

Odmítl také, že by prezident požadoval stopnutí vyšetřování Michaela Flynna, svého bezpečnostního exporadce. „Prezident nikdy, v žádné formě ani smyslu, nenařídil či nenavrhl, aby pan Comey zastavil vyšetřování kohokoli. Panu Comeymu ani neřekl ‚nechte Flynna být‘,“ vzkázal Kasowitz.

Trump se v pátek v Bílém domě setkal se svým rumunským protějškem Klausem Iohannisem. Ten se tak stal prvním nejvyšším představitelem regionu, kterého americký prezident přijal. Šéf Bílého domu se však počátkem července zastaví v Polsku, tvrdí agentura Reuters s odvoláním na tři různé oficiální polské zdroje. Má se tak stát po cestě na summit skupiny G20, který se koná v Německu.