Wettlauferová vraždila v letech 2007 až 2014. Jejím obětem bylo mezi 75 a 96 lety. Zabila pět žen a tři muže. V lednu k obvinění z vražd přibyla ještě obvinění z šesti pokusů o vraždu a dvou napadení.

Výše trestu bude zveřejněna ještě v červnu, zřejmě dostane doživotí s možností propuštění nejdříve po 25 letech.

Policie zadržela 49letou ženu loni v říjnu. Vyšetřovala sérii podezřelých úmrtí ve dvou domech s pečovatelskou službou, ke kterým došlo v posledních letech.

Ve čtvrtek u vrchního soudu v Ontariu vypověděla, že obětem dávala smrtelné dávky inzulínu. Smrt proto byla bolestivá a dlouhá, obětem silně klesla hladina cukru, byly zmatené, třásly se, potily, stoupal jim tep, než upadly do bezvědomí.

Několika lidem se svěřila, nikdo nejednal

Den poté, co bylo loni v září zahájeno vyšetřování, opustila kolegium sester v Ontariu a rezignovala na svou kariéru zdravotní sestry.

Během let se údajně 11 lidem přiznala, co udělala. Byl mezi nimi i její pastor, který se s ní pomodlil a řekl, jí, že pokud to udělá ještě jednou, tak to ohlásí.

Pověděla to i právníkovi, který jí údajně poradil, aby mlčela.

Domov s pečovatelskou služkou The Caressant Care, kde zabíjela Elizabeth Wettlauferová.

FOTO: Peter Power, Reuters

Viděla rudě



Policii přiznala, že často zápasila se záchvaty vzteku. Viděla prý rudě, uvedl Lodnon Free Press, který citoval z výpovědi. Podle ní to bylo „od boha, ale možná od ďábla”. Zabíjení podle ní „uvolnilo tlak“.

Na dotaz, zda se se dopustila vražd předávkováním, odpověděla u soudu, že ano. Nehájila se, že se snažila uspíšit trpícím konec, i když jedna devadesátiletá pacientka často žádala, aby jí bylo umožněno zemřít. Wettlauferová ji označila za ubožačku.

Nakonec jí píchla inzulín. Žena zemřela druhý den ráno. Když si přišla neteř pro její věci a plakala, sestra ji objala.

Wettlauferová byla závislá na alkoholu a na silném syntetickém opiátu hydromorfonu, který kradla pacientům.