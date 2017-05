Fakt, že se zřejmě jedná o překlep, lidem nebrání, aby začali plnit sociální sítě nejrůznějšími humornými teoriemi.

„Je to akronym, tajná zpráva nebo jen překlep?“ ptá se například agentura AFP. Na Twitteru se mezitím šíří možné odpovědi, které uživatelé hojně označují klíčovým slovem #covfefe.

Just in case you didn't screenshot the infamous #covfefe tweet b4 it was deleted, here ya go. Pass it on. pic.twitter.com/r6ubGWuJdc — Sherri ☠️TWDFan4Ever (@Specneedsmom4) May 31, 2017

Trump už tweet smazal, uživatelé si jej ale uložili.

Jeden z uživatelů je například toho názoru, že covfefe by mohlo znamenat „rezignuji“ v ruštině.

One can only hope that #covfefe is "I resign" in Russian. — George I. Sanchez (@GeorgeSanchezUT) May 31, 2017

Další uživatel byl zase zvědavý, jak bude druhý den Trumpův tweet vysvětlovat jeho mluvčí. „Covfefe je slovo. Tečka,“ měl by podle něj oznámit.

Regentovo středisko pro anglický jazyk v Londýně vydalo prohlášení, že může existenci slova covfefe vyloučit. „Všechny naše studenty angličtiny můžeme ujistit, že slovo covfefe neexistuje. Prozatím,“ napsalo středisko.

Uživatel chir@g už přišel i s definicí nového slova. „Mlhavý pocit, kdy nemůžete uvěřit, že je politický vůdce tak hloupý. Kombinace strachu, studu a nevíry,“ napsal.

Americký prezident tweetuje často a mnohdy tím jitří emoce. Vyjadřuje se prakticky ke všemu – od Arnolda Schwarzeneggera až k obchodnímu saldu Spolkové republiky Německo.

Když si šéf Bílého domu všiml, jakou pozornost jeho noční tweet vyvolal, vzkázal uživatelům, aby si užili pátrání po jeho významu.