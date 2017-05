„Dnes jsem s ním (Lavrovem) mluvil. Budu nucen udělit mu pokárání, protože se s námi o ta tajemství nepodělil. Neřekl je ani mně, ani zástupcům ruských tajných služeb. To od něj bylo velmi škaredé,“ vtipkoval Putin po jednání s italským premiérem Paolem Gentilonim v sále, v němž seděl i samotný ministr zahraničí Lavrov, který se smál s ostatními.

Ruský prezident následně dodal, že pokud rozhovor Lavrova s Trumpem vyvolal na druhé straně Atlantiku takové vášně a zmatky, ruská strana americkému Kongresu ráda poskytne záznam z jednání v Oválné pracovně Bílého domu.

Britská BBC k tomu poznamenala, že to je samozřejmě obtížně představitelné: jednak to, že by se američtí zákonodárci snížili k takovému kroku, a pokud ano, pak by Rusové těžko své nahrávky nebo záznamy dávali z rukou.

Trump tvrdí, že o tajnosti nešlo



Trump přijal Lavrova s ruským velvyslancem Sergejem Kisljakem minulý týden. Deník The Washington Post pak v pondělí napsal, že Trump si pustil ústa na špacír a prozradil ruským představitelům tajnou informaci ohledně Islámského státu a nebezpečí na palubě letadel z Blízkého východu. Američané měli tuto informaci získat od Izraelců. Trump podle zdroje ohrozil špionážní akce a zdroje. [celá zpráva]

Prezident tvrdí, že nic tajného nevyzradil. Nepopřel však, že se s Rusy podělil o jisté informace, na což má právo.