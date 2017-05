Třiačtyřicetiletá Betty Shelbyová popřela, že by při střelbě byla vedena rasistickými pohnutkami. „Bála jsem se o život,“ vypověděla, neboť se jí podezřelý odmítl vzdát. Místo toho, aby si lehl na zem a ukázal volné ruce, něco ve svém autě hledal, což v ní vyvolalo obavy, že chce tasit zbraň. „Udělala jsem všechno, co jsem mohla, abych to zastavila. Crutcher si může za svou smrt sám,“ dodala policistka podle televize NBC.

Obviněna byla ze zabití, podle žaloby reagovala přehnaně, protože se 40letý Terence Crutcher se nechoval agresivně.

Policistka Betty Shelbyová byla zproštěna obvinění.

FOTO: Reuters

Porota ženu osvobodila, přestože se obhajobě nepodařilo dosáhnout toho, že se nemělo brát v úvahu, zda měl Crutcher zbraň, protože v dané chvíli to nebylo jasné. Soudce Doug Drummond řekl, že skutečnost, že muž byl neozbrojený, je relevantní.

Loni v září dvojice strážců zákona narazila v Tulse na odstavené SUV s otevřenými dveřmi. Když se k vozu šli podívat, přiblížil se k nim Crutcher. Ptali se ho, jestli je auto jeho, ale on jen něco mumlal. Zvedl sice ruce, ale šel k autu, i když ho policisté vyzývali, aby to nedělal.

U okýnka řidiče dal ruce dolů a pro něco dovnitř sahal. Proto proti němu použil jeden z policistů taser a Shelbyová vystřelila ze své zbraně. Bohužel video z policejní auta nezachytilo, kdy přesně policistka vystřelila a zasáhla muže do plic. Chvíli trvalo, než zasaženému otci čtyř dětí policisté začali poskytovat pomoc. [celá zpráva]

Protest proti osvobození policistky Betty Jo Shelbyové

FOTO: Ian Maule, ČTK/AP

Pitva prokázala, že Crutcher byl pod vlive halucinogenních drog, jednou z nich bylo PCP (veterinární anestetikum fencyklidin).

Pozůstalí byli verdiktem zklamáni. „Terence nebyl útočníkem, útočníkem byla Betty Shelbyová,“ řekla sestra Tiffany Crutcherová. Po vynesení rozsudku se konala ve městě demonstrace odsuzující policejní násilí, jehož oběťmi jsou černoši.