„Moje rozhodnutí neznamená, že došlo k zločinu nebo že je nutné trestní stíhání,” oznámil ve středu náměstek ministra spravedlnosti Rod Rosenstein. Zároveň dodal, že považoval za nutné, aby americký lid měl úplnou důvěru ve výsledek vyšetřování.

Podle agentur AP a Reuters byl Mueller vybrán jako nezávislý vyšetřovatel uprostřed rostoucího tlaku opozičních demokratů, aby se prověřením celého případu ujal někdo mimo resort spravedlnosti v naději na objektivnější vyšetření záležitosti.

Demokraté, kteří jmenování nezávislého vyšetřovatele požadovali už od odvolání Comeyho, přijali zprávu se zadostiučiněním.

Republikáni přijali překvapivou informaci o jmenování vyšetřovatele se smíšenými pocity. Někteří politici vyzdvihli Muellerovy kvality a zdůraznili, že demokraté by měli být spokojeni. Jiní vyjádřili obavy nad přílišnou nezávislostí takového vyšetřovatele, který by prý mohl zneužít svého postavení. Podle republikánského senátora Johna Cornyna by jmenování nezávislého vyšetřovatele mělo uklidnit rozjitřenou situaci v Kongresu a usnadnit výběr nového šéfa FBI.

Tím by se mohl podle něj stát dlouholetý nezávislý senátor Joe Lieberman, který kdysi kandidoval po boku demokrata Ala Gorea na viceprezidenta USA.

Skandál okolo šéfa FBI



Trump minulý týden nečekaně odvolal šéfa FBI Jamese Comeyho, protože v něj ztratil důvěru a chtěl ho zbavit funkce již delší dobu. V médiích se však objevily spekulace o tom, že Comeyho odchod by mohl souviset s vyšetřováním možných ruských zásahů do loňských prezidentských voleb v USA. [celá zpráva]

Vedení právního výboru Senátu mezitím vyzvali Comeyho, aby přišel veřejně svědčit o své komunikaci s Trumpem. Média informovala, že Trump chtěl po Comeym, aby zastavil vyšetřování bývalého bezpečnostního poradce Bílého domu Michaela Flynna, který odstoupil kvůli nejasným vazbám na Rusko.[celá zpráva]