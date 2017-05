Tunel je 13,6 metru dlouhý a metr široký. Vede téměř pět metrů pod zemí a ústí v dřevěném domku u věznice. Vchody do něj byly maskovány cihlami a prkny. Stavba nebyla dokončená, takže díky nikdo neuprchl, uvedly úřady.

Tunel byl odhalen s pomocí moderních technologií poté, co vězeňská správa zaznamenala ve věznici s 1610 vězni neobvyklý pohyb, sdělila BBC.

Vězeňská správa následně provedla bezpečnostní opatření, v jejichž rámci byli přemístěni čtyři vězni, kteří údajně tunel vykopali.

