Už během předvolební kampaně Donald Trump označil klimatické změny za mystifikaci. Po svém nástupu do Bílého domu se už ve svých výrocích mírnil.

K dodržování pařížské dohody vyzval v Miláně bývalý americký prezident Barack Obama, uvedla agentura ANSA.

Schůzka v Bílém domě byla odložena podruhé. Trump během kampaně sliboval, že pařížskou dohodu, jestli se stane prezidentem, "zruší". Od nástupu do funkce však na toto téma reaguje rozporuplně a i jeho tým je v této věci nejednotný.

Zpravodajský server CNN například informoval, že od dohody odstupovat nechce Ivanka Trumpová a její manžel Jaret Kushner, Trumpův vlivný poradce. Proti je hlavní analytik Bílého domu Steve Bannon.

Rozhodnutí by mělo padnout do konce května



Server dále uvedl, že právníci Bílého domu vyhodnocují dopad varianty, že by USA od dohody neustoupily, ale nedodržely předepsané kvóty. Podle pařížské dohody by měly Spojené státy do roku 2025 snížit emise skleníkových plynů o 26 až 28 procent.

Rozhodnutí Trumpovy administrativy by mělo přijít nejpozději do setkání zástupců zemí G7 na konci května, kde budou klimatické změny hlavním bodem programu. V Bonnu v úterý paralelně delegace 196 zemí projednávaly zavádění pařížské klimatické dohody do praxe. Čína, po USA největší producent skleníkových plynů, v úterý potvrdila, že pařížské dohodě dostojí.