Již bezvládné tělo muže našla policie poté, co ji zalarmovala Jeffreyho bývalá přítelkyně, jíž nebral telefon.

„Odbor komunikace kanceláře šerifa obdržel informaci, že Jeffrey spáchal sebevraždu a odvysílal ji živě na Facebooku,“ potvrdila serveru Al.com kancelář místního šerifa. Informace o tom, že vraždu zhlédlo víc než tisíc lidí, přinesli právě strážci zákona.

Další případ z mnoha



Jedná se o další tragický případ, kdy uživatelé použili Facebook, aby se se světem podělili o vlastní smrt. V úterý svět šokovala zpráva o mladém Thajci, který ze žárlivosti v přímém přenosu nejprve oběsil svou 11měsíční dceru a pak sebe. Video bylo v éteru téměř 24 hodin. [celá zpráva]

Jen o den dříve zase švédský soud poslal do vězení dva Afghánce ve věku osmnáct a jedenadvacet let, kteří hromadně znásilnili ženu, a hrůzný akt rovněž vysílali živě na Facebooku. Ten sice záznam smazal, video se ale dál šíří po internetu a nyní už není v ničí moci to zastavit.

K podobným případům v poslední době dochází téměř každý týden. 16. dubna umístil Američan Steve Stephens na Facebook video, na němž zavraždil 74letého dělníka. Jen několik dní předtím zase v Chicagu zadrželi čtrnáctiletého chlapce, který sexuálně obtěžoval o rok starší dívku a své počínaní rovněž vysílal živě.

Facebook má na kontrolu obsahu celé oddělení, prověřovat živé přenosy v reálném čase ale není v jeho silách.