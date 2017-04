O rozpočtu na příští fiskální rok by měli zákonodárci rozhodnout do 28. dubna, pak hrozí rozpočtové provizorium. Trumpova vláda je pod tlakem času.

Senátoři se vrací po dvoutýdenních prázdninách v pondělí večer a poslanci Sněmovny reprezentantů v úterý. Na nalezení shody v bodu, okolo nějž panují spory, tak budou mít jen asi tři dny. Jednání se sice vedla i během kongresových prázdnin, ale bez výsledku.

„Kongres má právo být nervózní, ale součástí Trumpova stylu je být agresivní a ambiciózní,“ řekl listu konzervativní komentátor a Willian J. Bennett, který má blízko k předsedovi Sněmovny reprezentantů Paulu Ryanovi.

Šéf kanceláře prezidenta Reince Priebus řekl v neděli listu The Washington Post, že prezident i jeho poradci lpí na závazku získání peněz na zajištění bezpečnosti hranic a stavbu zdi: „O to se prezident snažil. Chtěli bychom se tento týden dostat do stavu, že peníze na zajištění hraniční bezpečnosti půjdou na ministerstvo pro vnitřní bezpečnost, takže budeme moci začít s pozorováním a s předběžnými pracemi.“

Problém s prosazováním slibů



Prezident a zástupci Bílého domu tlačí na podporu se stavbou zdi, protože šlo o jeden z hlavních slibů Trumpa z loňské volební kampaně.

Není to jediná věc, kde Trumpovy plány drhnou. Stále se mu třeba nepodařilo zrušit program zdravotní péče přezdívaný Obamacare, protože se republikáni nedohodli na jeho nové podobě. [celá zpráva] Také platnost jeho dvou dekretů zakazující do země vstup lidem z několika převážně muslimských zemím byla pozastavena. [celá zpráva]

Americký prezident by se v případě zdi rád vyhnout blamáži, jaké se dočkal v případě rušení Obamacare, kdy nenašel mezi vlastními republikány dost hlasů pro novou podobu zákona o zdravotní péči. [celá zpráva] Snažil se proto pro stavbu získat podporu mezi demokraty.

Ředitel vládního rozpočtového úřadu Mick Mulvaney v rozhovoru pro televizi Bloomberg Live mluvil o tom, že by za každý dolar investovaný do stavby zdi mohla vláda uvolnit dolar na subvencování Obamacare. „Je to nabídka, kterou jsme předložili našim demokratickým kolegům. Měla by se stát základem, který nás dovede k dohodě,” řekl Mulvaney americké televizi.

Handl však neprošel, demokraté ho odmítli. „Je to naprostý propadák,“ řekl předseda demokratické menšiny v Senátu Chuck Schumer podle serveru Politico.

Plán by to přitom zřejmě reálný byl. Podle expertů citovaných listem The Washington Post by zeď mohla stát asi 21,6 miliardy dolarů, přičemž by se stavěla tři a půl roku. Podle serveru Politico dosahují roční vládní dotace na systém Obamacare částky sedm miliard dolarů.

Demokraté jsou proti zdi

Demokraté dali najevo, že nebudou souhlasit s rozpočtem, kde by byly vyčleněny peníze na stavbu zdi. Nesouhlasí s ní. „Stavba zdí není odpovědí tady ani jinde,” poznamenala předsedkyně demokratické menšiny ve Sněmovně reprezentantů Nancy Pelosiová pro NBC.

Trump napadl demokraty, kteří nechtějí schválit financování zdi, že nechtějí, aby „peníze z rozpočtu šly na hraniční zeď navzdory skutečnosti, že to zastaví drogy“.

Podle demokratů by si měli republikáni otázku případného financování zdi vyřešit sami bez jejich hlasů.

Trump opakovaně zdůraznil, že za zeď by mělo zaplatit Mexiko, které to však odmítá. Zeď je podle něj natolik potřeba co nejdříve, že musí žádat o peníze z amerického rozpočtu.