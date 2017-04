Si dal Trumpovi malou přednášku hned v první večer své návštěvy, když jeho americký hostitel stočil hovor k jaderné Severní Koreji, které Trumpova vláda vzkazuje, že jí s ní došla trpělivost.

„On mi pak podal dějinný výklad o Číně a Koreji. Ne o Severní Koreji, ale o Koreji. A víte, mluvíte o tisících let a mnoha válkách. A Korea ve skutečnosti byla součástí Číny. Po deseti minutách naslouchání jsem si uvědomil, že to není tak jednoduché,“ řekl Trump.

Prezident pomýlený výrok o čínské území kontrole Koreje novinám řekl už minulou středu, ale teprve teď si tohoto konkrétního detailu všimla velká americká média, neboť o něm v úterý informoval server Quartz a vzbudil pozornost a rozhořčení v Jižní Koreji.

Co mu řekl a jak to pochopil?



Samotné sdělovací prostředky nepovažují za příliš pravděpodobné, že by něco takového čínský prezident skutečně Trumpovi řekl. Ačkoliv v Číně roste skupina nacionalistů, kteří tvrdí, že Korea byla součástí Číny, jak upozornil britský list The Daily Telegraph, Čína nikdy území Koreje neovládala a nespravovala, navzdory opakovaným invazím. Si ale mohl mluvit o historickém vlivu Číny anebo mohl udělat chybu překladatel.

Pravděpodobnější bude to, že Trump informaci takto přijal, protože v rozhovoru nepřipojil vlastní komentář, že by měl na věc jiný názor. Nestalo by se to poprvé, kdy hlava USA mluví zdánlivě spontánně, a přitom neříká pravdu, respektive svými konkrétními slovy posouvá nějakou informaci do sféry nesmyslů a lží.

Nevyzná se v tom



„Mám podezření, že pan Si ve výsledku řekl, že Korea byla součástí Číny, protože byla historicky převážně pod čínským vlivem, a pan Trump to spolkl,“ komentoval záležitost jihokorejský velvyslanec v Londýně a někdejší šéf jihokorejských tajných služeb Ra Čong-jil. „To jenom ukazuje jeho šokující neznalost situace v severovýchodní Asii. Pro nás je to velmi zneklidňující,“ dodal na Trumpovu adresu.

Bílý dům ani Peking se ke kauze nevyjádřily.