„Pokud tak učiníte, stanou se mnohé velmi špatné věci a USA nebudou mít z boje nic!“ naléhal ve tweetu, který napsal úplně celý velkými písmeny.

Obama tehdy Asadovi hrozil leteckými údery, nasadí-li chemické zbraně proti vlastním obyvatelům. Když Asad nasazením chlóru „červenou linii“ překročil, tehdejší šéf Bílého domu vojenské řešení zavrhl.

Ačkoliv se na podzim 2013 Trump vyjadřoval takto, v posledních dnech Obamu naopak kritizoval jako nerozhodnutého váhavce, jehož „slabost” dostala Sýrii do současného stavu.

AGAIN, TO OUR VERY FOOLISH LEADER, DO NOT ATTACK SYRIA - IF YOU DO MANY VERY BAD THINGS WILL HAPPEN & FROM THAT FIGHT THE U.S. GETS NOTHING!