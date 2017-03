„122 brutálních vězňů, které propustila z Guantánama Obamova administrativa, se vrátilo na bojiště. Další strašlivé rozhodnutí!” napsal na svém twitterovém účtu Trump, který v posledních dnech útočí na Obamu, jako by boj o Bílý dům teprve vrcholil. Trump však v křesle amerického prezidenta sedí už od konce ledna.

122 vicious prisoners, released by the Obama Administration from Gitmo, have returned to the battlefield. Just another terrible decision!