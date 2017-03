„Cílem je odradit ženy od toho, aby s dětmi nelegálně migrovaly do Spojených států," píše se v materiálu ministerstva. Zmíněný návrh předpokládá, že ženy by po zadržení vyčkaly na výsledek azylového řízení v detenčním středisku. Děti by byly předány buď do ústavní péče, nebo v případě, že by ženy měly v USA příbuzné s legálním pobytem, děti by se předaly jim, aby se o ně postarali.

Dosud praxe funguje tak, že když přijde rodina nelegálně do USA, jsou ženy obyčejně po zadržení obratem propouštěny a během azylového i deportačního řízení zůstávají na svobodě.

Prezident Donald Trump tuto praxi kritizoval a vyzval k jejímu zrušení. Republikáni v Kongresu tvrdí, že ženy se na mnohdy nebezpečnou cestu přes hranice s dětmi vydávají proto, že s tímto postupem počítají. Tedy že budou po případném zadržení rychle propuštěny a deportační řízení potrvá roky.