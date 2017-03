Za svoji 22letou kariéru prodal stovky luxusních vozů se vzpínajícím se koněm ve znaku. Před rokem v lednu však byl 71letý Robert Root propuštěn kvůli „porušení obchodní etiky“. Důvodem měl být právě stočený tachometr u auta, které se mu podařilo prodat za výjimečně vysokou cenu 1,4 miliónu dolarů (zhruba 35 miliónů korun).

Root si ale teď u soudu stěžuje, že on naopak se stočeným tachometrem neměl nic společného a vyhazov dostal poté, co se dozvěděl o mechanismu umožňujícím vynulování digitálních tachometrů, věc si ale nenechal pro sebe a stěžoval si. Na pozici ho posléze vystřídala 32letá přítelkyně jeho šéfa, která je nyní jeho manželkou. Roota však o dva měsíce později vzali zpět. On říká, že je to proto, aby držel jazyk za zuby, a tvrdí, že mu jeho spolupracovníci a šéfové od té doby porůznu házejí klacky pod nohy. Root jim to nyní vrací a poukazuje také na to, že se zákazníky upravují faktury, čímž krátí daně.

Chystá se hromadná žaloba



Především však před soudem prohlašuje, že problém se stáčením tachometrů se netýká pouze jednoho prodejce vozů z druhé ruky na Floridě, nýbrž že se jedná o systém zasahující s největší pravděpodobností prodej po celém světě. Podle něj totiž není možné tachometr stočit bez svolení z ústředí Ferrari v Itálii. Rootův právník David Brodie už proto podle Daily Mailu připravuje hromadnou žalobu majitelů vozidel ferrari, kteří se cítí být poškození, proti automobilce.

Žaloba uvádí, že součástí testovacího systému DEIS pro diagnostiku elektronických jednotek v automobilech značky Ferrari je softwarový program umožňující vynulování kilometrovníku. Ferrari a jejich smluvní firmy sice řádně školí své techniky, jak DEIS používat, nicméně každé použití na voze Ferrari je na dálku elektronicky schvalováno automobilkou.

Prodejce vozů v Palm Beach odmítl záležitost komentovat, stejně jako mluvčí Ferrari pro Severní Ameriku. Ten pouze uvedl, že se jedná o spor místního zaměstnavatele se zaměstnancem.