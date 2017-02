Trump slíbil, že zruší omezení na využití energie včetně „ropy z břidlic, frakovaného plynu a čistého uhlí“, takže „horníci budou moci zase fárat”.

Současně ale uvedl: „Chci regulace, chci chránit životní prostředí, chci všechny regulace, které potřebujeme, ale nepotřebujeme 75 procent omezení. Podle mě jsou kvůli nim USA nekonkurenceschopné.

Pustil se také do současných obchodních smluv: „Můžeme dělat obchodní dohody, ale jednotlivé (s jednotlivými zeměmi). Podívejte se na NAFTA. To je jedna z nejhorších dohod.“

Kritika předchůdců



Zdůraznil svůj záměr snížit daně střední třídě a podnikatelům, takže budou mít lidé práci i v Ohiu, Pensylvánii a Severní Karolíně.

Trump také zopakoval, že zruší neefektivní zdravotní péči takzvanou Obamacare. Na novém plánu se už pracuje, termín dokončení ale nesdělil. Demokratům vyčetl, že blokují ustavení jeho kabinetu.

Zkritizoval své předchůdce. Především se pustil do Obamy, za něhož se zadlužení zdvojnásobilo na 20 biliónů dolarů. Uvedl, že války na Blízkém východě stály za patnáct let šest biliónů a bezpečnostní situace je tam horší než předtím. Zmínil, že za ty peníze by se dala dvakrát zrestaurovat americká města.

Výpad proti médiím

Trump zahájil své vystoupení v Oxon Hillu před konzervativci z CPAC žoviálně a dlouho žertoval. Pak zahájil výpady proti sdělovacím prostředkům: „Nejsem proti médiím, nejsem proti tisku, jsem jen proti falešným zprávám a vymyšleným zdrojům.”

Pak se pustil do samotných novinářů: „Jsou to velcí reportéři, talentovaní, ale hrozně neupřímní lidé.” Jmenovitě se otřel o Los Angeles Times, CBS, NBC a ABC. Naznačil, že jde o mediální síť Clintonové. „Falešné zprávy neříkají pravdu. Nereprezentují a nebudou reprezentovat lid.”

Kromě dlouhého výpadu proti médiím zopakoval své sliby, co vše udělá, aniž by řekl, kdy a jak.

Prezidenta nicméně vítaly mohutné ovace a lidé během jeho projevu skandovali „USA, USA USA”. Trump se zaštítil heslem „Éra prázdných řečí skončila, teď je čas na akce“.

Za jeden z nejdůležitějších kroků považuje vybudování zdi na hranicích s Mexikem. „Rychle zajistíme jižní hranici USA. Postavíme tam velkou, velkou pohraniční zeď. Začne to skutečně velmi brzo. V předstihu před plánem,“ uvedl. Tvrdí, že zeď spolu s pohraniční policií zastaví příliv drog, které se „valí přes hranici a otravují naše mladé”. Prohlásil, že je potřeba dostat pryč „všechny špatné lidi z této země a nepustit je zpátky“.

Donald Trump při projevu

FOTO: Alex Brandon, ČTK/AP

Znovu se vyjádřil ke zhoršující se bezpečnostní situaci ve světě: „Podívejte se na to, co se děje ve světě. Musíme být chytří a radikální islámské teroristy udržet mimo naši zemi. Nic nás od toho neodradí. Nebudu se nikdy omlouvat za ochranu bezpečí Ameriky,“ řekl. Zmínil i svůj lapsus s útokem ve Švédsku s tím, že jen pár dnů poté, co to řekl, tak tam došlo k nepokojům.