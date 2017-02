Americké úřady ho však zadržely a už v úterý ráno se ocitl zpět za hraničním přechodem. Týž den našli jeho tělo pod mostem u hraničního přechodu Tijuana-San Diego. Policie šetří jeho smrt jako sebevraždu, napsal list The Los Angeles Times.

V Mexiku podle příbuzných nemohl o práci zavadit, a tak zřejmě už neviděl východisko ze své zoufalé situace. Vedle Olivesova těla ležela plastová taška americké Imigrační a celní služby s několika osobními věcmi.

Lidské tragédie si všiml mexický deník Excelsior a popsal ji s titulkem „Trumpova éra“. Olives prý podle svědků předtím, než ukončil život, vykřikoval, že nechce zpátky do Mexika.

Případ dál roznítil protiamerické nálady v zemi, jež spustila volební kampaň Donalda Trumpa a poté jeho avizované zpřísnění deportačních opatření.

Olivesova teta Irma Delgadová Riosová obvinila Trumpa, že imigrantům v USA zasazuje „psychologické rány“. „Měl problém najít v Mexiku práci a dělal to pro své děti. Byly jeho celý život,“ řekla Olivesova neteř.

Jistý stín však do celého příběhu vnesl jiný příbuzný. Podle něj chtěl Olives utéct do USA ne proto, že by hledal práci, ale před svými problémy v Mexiku. O jaké mělo jít, neřekl.