Start byl původně plánován na sobotu, ale krátce před zážehem motorů byl kvůli možné závadě na systému vektorové kontroly tahu zastaven.

Raketa do kosmu vynesla vesmírnou loď Dragon, na jejíž palubě jsou nejen zásoby pro posádku Mezinárodní vesmírné stanice (ISS), ale i vědecké přístroje. U komplexu loď zakotví ve středu.

Right on schedule, solar arrays have been deployed on @SpaceX #Dragon cargo spacecraft. Watch: https://t.co/mzKW5uDsTi pic.twitter.com/NCqYrCNR7x