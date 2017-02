Hasiči v Los Angeles oznámili, že jednoho člověka zabil elektrický proud, když padající strom shodil elektrické dráty na jeho auto. Pětapadesátiletý muž se zřejmě drátů dotkl.

Vichr, který na některých místech dosahoval v nárazech 140 kilometrů v hodině, pokácel již stovky stromů a desítky sloupů elektrického vedení.

Meteorologický snímek západního pobřeží

Doporučení k evakuaci dostali obyvatelé stovek domovů ve městě Duarte východně od Los Angeles a v částech Camarillo Springs. Důvodem jsou obavy ze sesuvů půdy a bleskových záplav.

Stržené elektrické vedení v kalifornském Salinas

FOTO: David Royal, ČTK/AP

Desítky zrušených či odložených letů hlásí rovněž letiště v San Francisku a na dalších místech v Kalifornii. Záplavy si vynutily uzavření některých úseků silnic a dálnic.

Remember if you see flooded roadways, turn around! Heavy rain caused this flooding in North Hollywood, #California. Video: avangerpen pic.twitter.com/6zzNYPq5cS— WeatherNation (@WeatherNation) 18. února 2017