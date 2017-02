„Cítil jsem pokoru a čest. Znamená to ale čtyřiadvacet hodin soustředění denně. Je to obrovská oběť,“ řekl Harward americké televizi s tím, že se po 40 letech vojenské služby necítí připraven vrátit z důchodu.

Spekulace o tom, že by šlo o jeho osobní antipatie k Trumpovi či jeho lidem nebo obavy z údajného chaosu, který v Bílém domě panuje, Harward odmítá. Post Trumpova bezpečnostního poradce po volbách zastával Michael Flynn, ten ale odstoupil poté, co se provalilo, že během prezidentské volební kampaně jednal s ruskými špióny. [celá zpráva]

Média už začala spekulovat o tom, kdo by měl významný post zastávat. Ve hře jsou podle nich penzionovaní generálové David Petraeus, Keith Kellogg a Bob Kimmit, který v současnosti pracuje pro NSA.

General Keith Kellogg, who I have known for a long time, is very much in play for NSA - as are three others.