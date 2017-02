Svou oddanost a spolehlivost prokázaly severokorejské tajné agentky už několikrát. A to za hranicemi své izolované vlasti. Například při pumovém atentátu na jihokorejský dopravní letoun, svádění vysoce postavených důstojníků nebo návratu do Severní Koreje v miniaturní ponorce.

Zatím poslední úspěšnou misi si Kimovy agenty s největší pravděpodobností připsaly tento týden. Dvě sličné dívky asijského vzezření v úterý přímo v odletové hale mezinárodního letiště v Kuala Lumpuru sprovodily ze světa staršího bratra severokorejského diktátora Kim Čong-nama. [celá zpráva]

Podle prvotních zpráv ho zavraždily otrávenou jehlou, později se objevily zprávy, že mu chrstly jed do obličeje a policii se v souvislosti s atentátem podařilo zadržet dvě ženy a jednoho muže.

I přesto, že jsou Kimovy agentky obestřeny tajemstvím, tu a tam se nějakou podaří polapit a veřejnost se její příběh dozví.

Atentát v letadle



V listopadu 1987 uložili dva severokorejští agenti, kteří se vydávali za otce s dcerou, časovanou bombu do jihokorejského letadla, které letělo z Bagdádu do Soulu s mezipřistáním v Abú Zabí. Letoun se zřítil u pobřeží Barmy a na jeho palubě zahynulo podle jihokorejských vyšetřovatelů všech 115 lidí.

Špiónka Kim Hjon-hui zadržená v roce 1987

FOTO: Kim Kyung-hoon, ČTK/AP

Když oběma agentům, kteří cestovali s japonskými pasy, hrozilo na letišti v Bahrajnu zatčení, 72letý agent spáchal sebevraždu spolknutím kyanidu, který měl ve špičce cigarety. Ženě v tom policisté včas zabránili.

Poté co byla vydána do Soulu, agentka Kim, jíž bylo kolem 27, vyšetřovatelům přiznala, že útok měl za cíl narušit letní olympijské hry, které v Jižní Koreji měly začít o 10 měsíců později.

Kim byla odsouzena k smrti, ale nakonec dostala milost na základě toho, že byla severokorejským režimem "svedena z cesty". Stala se autorkou několika knižních bestsellerů a provdala se za bývalého zpravodajského důstojníka.

On Čong-hwa

Agentka On Čong-hwa se kolem roku 2001 dostala do Jižní Koreje, kde předstírala, že je přeběhlice ze severu. Byla zatčena a odsouzena k pěti letům vězení v roce 2008.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Severokorejský velvyslanec opouští márnici v Kuala Lumpuru po pitvě Kim Čong-nama

Jihokorejským úřadům řekla, že využívala pohlavních styků k získávání citlivých informací od jihokorejských vojenských důstojníků a plánovala také několik dalších zabít. Jihokorejská média ji ihned dala přezdívku "Severokorejská Mata Hari" podle tanečnice, která stejným způsobem získávala vojenská tajemství pro Německo v první světové válce.

Poté, co byla propuštěna z vězení, On se ohradila proti přezdívce s tím, že sexu využila jako špionážního nástroje pouze jednou. Navíc se do jednoho armádního důstojníka zamilovala. Také řekla, že neuposlechla rozkazu otrávit dva ze svých jihokorejských vojenských zpravodajských zdrojů.