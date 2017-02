Agentura Reuters zveřejnila interní zprávu ministerstva pro vnitřní bezpečnost, podle níž se cena za výstavbu hraniční zdi vyšplhá až na 22,6 miliardy dolarů (574 miliard korun). Trump loni během své volební kampaně hovořil o částce 12 miliard.

„Čtu, že velká hraniční zeď bude stát víc, než vláda původně myslela, ale zatím jsem se neúčastnil žádných návrhů ani jednání. Až to udělám, jako jsem to udělal s letouny F-35 a prezidentským letadlem, cena půjde výrazně dolů,” napsal Trump.

I am reading that the great border WALL will cost more than the government originally thought, but I have not gotten involved in the.....

...design or negotiations yet. When I do, just like with the F-35 FighterJet or the Air Force One Program, price will come WAY DOWN!