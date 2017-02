Kvůli výroku zuřil vysoký představitel republikánů Jason Chaffez, který je předsedou Sněmovního výboru pro dohled. Řekl, že výroky Conwayové byly „zcela špatně, špatně, špatně a jasně za hranicí“.

Mluvčí Bílého domu Sean Spicer řekl, že Conwayová byla v této věci dotazována, ale nesdělil, zda bude potrestána.

Conwayová reagovala na to, že obchodní dům Nordstrom vyřadil z prodeje módní kolekci od Ivanky Trumpové, protože se prý výrobky špatně prodávaly. Prezident si stěžoval, že se obchodní dům k dceři zachoval nefér.

Poradkyně Donalda Trumpa Kellyane Conwayová

Conwayová ve čtvrtek v ranním interview pro televizi Fox, které bylo vysíláno přímo z Bílého domu, chválila „nádhernou řadu“ Ivančina oblečení. „Jděte si koupit Ivančiny věci. Udělám tady reklamu zdarma. Jděte si je koupit dnes. Všichni. Najdete je na internetu,” vyzývala v reakci na bojkot některých prodejců.

Výrobky Ivanky Trumpové čelí částečnému bojkotu iniciovanému odpůrci Trumpa od října. Její kolekci přestal prodávat třeba i řetězec Neiman Marcus. Většina obchodníků to vysvětluje právě špatnými prodeji.

Na druhou stranu to neznamená, že by se věci od Ivanky Trumpové neprodávaly vůbec. Web Business Insider vyjmenoval desítky obchodů, kde mají tyto výrobky v nabídce. Jsou mezi nimi třeba i řetězce Sears, Dillard´s či Macy´s (více zde).

Ivanka Trumpová.

Do Conwayové se pustily těžké váhy. Bývalý ředitel Úřadu pro vládní etiku Don W. Fox řekl, že z jejích výroků mu „poklesla čelist“, protože to je jasné porušení zákona zakazujícího využívat veřejné prostory pro číkoli privátní prospěch.

Ozval se i Peter Schweitzer, který úzce spolupracoval s hlavním Trumpovým stratégem Stephenem Bannonem.

„Překročily velmi důležitou a jasnou linii a to není dobré. Povzbuzovat Američany, aby si koupili zboží od firem vlastněných první rodinou, je zcela za hranicemi a je to potřeba zastavit. Jasně že Trumpovi někdy cítí, že je to spojené s politikou. Ať už je to pravda, či ne, marketingovou bitvu si musí vybojovat Ivanka a její firma. Nemohou ji vést vládní zaměstnanci a Bílý dům,“ uvedl Schweitzer.

Conwayová se ve čtvrtek večer v televizi Fox News odmítla k svému dřívějšímu výstupu vyjádřit. Poznamenala jen, že ji Trump podporuje „na sto procent“ a uvedla, že by všem ženám přála šéfa, který by s nimi zacházel způsobem, jakým „se mnou zachází prezident Spojených států dnes“.

Kritika výroků Conwayové



Poradkyně je pod palbou kritiky už od inaugurace. Když se mluvčí Bílého domu Sean Spicer pustil do médií, která uváděla, že na inauguraci Obamy přišlo mnohem více lidí, a uvedl, že to byla nejnavštívenější inaugurace v historii a na světě, hájila ho, že poskytl alternativní fakta. [celá zpráva]

Ještě větší pozornost vzbudila její obhajoba Trumpova dekretu, který dočasně zakazuje do USA vstup obyvatelům sedmi převážně muslimských zemí. Hájila ho neexistujícím masakrem, který měli spáchat iráčtí uprchlíci v kentuckém Bowling Green. [celá zpráva]