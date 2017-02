Branson na svých webových stránkách napsal, že pro něj byla čest hostit prezidentský pár. Ostrov Mosquito Island o rozloze 48 hektarů, kde Michelle a Barack odpočívali po opuštění Bílého domu, sir Richard koupil před deseti lety za 10 miliónů liber (dnes 310 miliónů korun).

Barack Obama s Richardem Bransonem

FOTO: Jack Brockway/Virgin.com, ČTK/AP

„Rozhodli jsme se pro přátelskou soutěž,“ popsal Branson odpočinkový program Obamy. Cílem bylo zvládnout co nejdelší trasu. Zatímco se postavil na kiteboard, Branson to zkusil s foilboardem, což je speciální prkno umožňující svištět nad hladinou.

Obama jako jezdec na vodním prkně

FOTO: Jack Brockway/Virgin.com, ČTK/AP

Obama prý nejprve věc dva dny studoval a pak vyrazil. „Barack i já jsme mnohokrát spadli, ale zkoušeli jsme to zas a znova a s přibývajícími dny jsme se zlepšovali,“ pochlubil se Branson. „Bylo to těsné až do poslední jízdy v poslední den, kdy jsem se postavil na foil board a křičel podél trasy delší než 50 metrů, tři stopy (91 centimetrů) nad vodou. Byl jsem se sebou velmi spokojený, než jsem se podíval na Baracka, jak jede na svém kiteboardu sto metrů!“ vylíčil miliardář.

Barack Obama na Britských Panenských ostrovech

FOTO: Jack Brockway/Virgin.com, ČTK/AP