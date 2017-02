„Viděli jste, co se stalo v Paříži a v Nice. Dospělo to do bodu, kdy se o tom ani nereferuje. V mnoha případech o tom velmi velmi nepoctivý tisk nechce informovat. Mají své důvody, jak jistě rozumíte,“ řekl Trump podle agentury AP.

Média podle něj bagatelizují hrozbu, jakou představuje Islámský stát, a neinformují dostatečně o genocidě, jíž se islámští teroristé dopouštějí. Žádné důkazy však šéf Bílého domu nepředložil.

Trumpova poradkyně Kellyanne Conwayová minulý týden hájila kontroverzní dekret, který zakazuje vstup do USA obyvatelům sedmi převážně muslimských zemí, poukazem na masakr ve městě Bowling Green, jež podle ní spáchali dva uprchlíci z Iráku. Ten se ale nikdy nestal. [celá zpráva]

Donald Trump si s novináři příliš nerozumí

Bílý dům po Trumpově proslovu zveřejnil seznam 78 teroristických útoků, o nichž údajně média vůbec nebo nedostatečně referovala. O většině z nich ale sdělovací prostředky ve skutečnosti veřejnost informovaly. V případě velkých útoků, které jsou rovněž na seznamu, velmi podrobně. Seznam i s odkazy na vlastní články o zmíněných útocích zveřejnil mimo jiné server stanice CBS. Ta referovala o 74 procentech zmíněných útoků.

Seznam, připomínající útoky, k nimž došlo od září 2014 do prosince 2016, nezmiňuje jediný případ teroru v Izraeli, kde jsou případy napadení vojáků či civilistů palestinskými úročníky časté.

Mluvčí Bílého domu Sean Spicer později novinářům vysvětloval, že Trump neměl na mysli zamlčování útoků, ale nedostatečné informování o nich - použil přitom slova unreported a underreported (mediálně nepokryté a nedostatečně pokryté).