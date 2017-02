„Jakékoliv negativní výzkumy jsou fake news, stejně jako (před)volební výzkumy CNN, ABC a NBC. Promiňte, ale lidé chtějí zabezpečené hranice a extrémní prověřování,“ napsal Trump v reakci na v pátek zveřejněné výsledky výzkumu veřejného mínění pro televizi CNN.

Any negative polls are fake news, just like the CNN, ABC, NBC polls in the election. Sorry, people want border security and extreme vetting. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 6, 2017

Výzkum pro CNN Trumpovi přisoudil podporu 44 procent dotázaných. Ještě nikdy v historii průzkumů neměl nový prezident po nástupu do úřadu důvěru méně než poloviny občanů.

I zpočátku velmi neoblíbený Ronald Regan měl v době nástupu do Bílého domu podle společnosti Gallup podporu 51 dotazovaných.

Pokud jde o kroky, které už Trump v úřadě učinil, vyjádřilo s nimi nesouhlas 53 procent oslovených voličů. V případě Regana to bylo po stejně dlouhé době jen 13 procent občanů.

Trump ale průzkumům nevěří. Alespoň podle toho, co píše na Twitteru. „Dělám si své vlastní závěry, podložené mnoha nashromážděnými daty, a každý to ví. Média šířící falešné zprávy, aby to marginalizovala, lžou!,“ napsal Trump na Twitteru.

I call my own shots, largely based on an accumulation of data, and everyone knows it. Some FAKE NEWS media, in order to marginalize, lies! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 6, 2017

Průzkumy nicméně Trumpovi přiznávají, že podle 78 procent respondentů po nástupu do úřadu dělá přesně to, co slíbil. To americký prezident na Twitteru nezpochybnil.