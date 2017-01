Patrně největší úspěch má na internetu krátký záznam z páteční inaugurace. Trump se během slavnosti na svou manželku otočí a podívá se jí do obličeje. Melania reaguje širokým americkým úsměvem. Avšak když novopečený šéf Bílého domu odvrátí zrak, zkřiví Melania obličej do výrazu hlubokého zmaru. Trumpovi příznivci tvrdí, že jde videomontáž. Posuďte sami:

Na dalším krátkém videu je vidět, jak bývalý prezident Barack Obama a jeho nástupce v Bílém domě odlišným způsobem reagují na příchod svých manželek. Zlí jazykové tvrdí, že je to důkaz, že Donald Trump svou ženu vnímá jako pouhý objekt, kdežto Obama svou choť miluje.

Po boku Trumpa si skončit nezasloužila, píše další člověk:

Někteří uživatelé internetu se ani tak nepozastavují nad tím, jaký vztah spolu Donald a Melanie Trumpovi vlastně mají, ale rovnou si – samozřejmě s nadsázkou – pokládají otázku, jak by se dalo nově jmenované první dámě pomoci. V této videosekvenci si autor utahuje z toho, že by mohli pomoci Obamovi.

Jiní vtipálci mají za to, že by měla Melania o pomoc nejprve požádat. Například prostřednictvím vzkazu v dárkové krabici:

Now we know what was in the box!! #SaveMelania pic.twitter.com/7KkyHonMN9