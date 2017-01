14:47 – Zvolený americký prezident Donald Trump s chotí Melanií zahájili páteční program, který vyvrcholí inaugurací. Účastní se bohoslužby v episkopálním kostele svatého Jana poblíž Bílého domu. Poté prezident Barack Obama s chotí Michelle přivítají Trumpovy u ranního čaje.

Pres.-elect Donald Trump and future First Lady Melania Trump depart Blair House for St. John's church ahead of #Inauguration Day ceremony. pic.twitter.com/X2PabHpr0l — This Week (@ThisWeekABC) January 20, 2017

14:33 – Trump už se těší. „Dneškem všechno začíná. Uvidíme se v 11 hodin při přísaze. Hnutí pokračuje – práce začíná!,” tweetuje Trump.

It all begins today! I will see you at 11:00 A.M. for the swearing-in. THE MOVEMENT CONTINUES - THE WORK BEGINS! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 20, 2017

13:55 – Inaugurační rituál sice začíná až v 15:30, tribuny se už ale začínají plnit. hlásí zpravodajka BBC Nada Tawfiková.

Crowds starting to fill in now for #Inauguration 800,000 ppl expected compared to 1.8 mil that came for Obama in '09 pic.twitter.com/eGdtIy1aa7 — Nada Tawfik (@nadamtawfik) January 20, 2017

13:33 – Co přesně bude Donald Trump při své inauguraci říkat, předem není známo. Část jeho prezidentské přísahy již ale zveřejnila BBC. „Slavnostně přísahám, že budu svědomitě zastávat úřad prezidenta Spojených států amerických a udělám vše, co bude v mých silách, abych hájil, chránil a bránil ústavu Spojených států,“ slíbí Trump při převzetí úřadu Američanům.

Baracka Obamu a jeho rodinu čeká poslední ráno v Bílém domě

FOTO: Lucas Jackson, Reuters

13:06 – Oficiální program začne pro nastávajícího prezidenta Donalda Trumpa a jeho viceprezidenta Mika Pence ve 14:30 středoevropského času. Oba státníci se s rodinami zúčastní bohoslužby v episkopálním kostele svatého Jana poblíž Bílého domu. Poté dosluhující prezident Barack Obama s chotí Michelle přivítají Trumpa s jeho manželkou Melanií u ranního čaje.

V ulicích už se shromáždili i Trumpovi odpůrci.

FOTO: Toru Hanai, Reuters

12:38 – Před inaugurací nového prezidenta se mobilizují jeho odpůrci i příznivci. Odpůrci chystají protesty ve všech padesáti státech a dalších dvaatřiceti zemích světa včetně Česka. Přímo do Washingtonu se zase sjíždějí motorkáři, kteří chtějí chránit Trumpa před desítkami tisíc demonstrantů, jež vyjdou do ulic hlavního města. Jen pochodu za práva žen se má zúčastnit 200 tisíc lidí. [celá zpráva]

12:14 – Svou inaugurační řeč si Trump, který podle svých slov od střední školy nepřečetl jedinou knihu od začátku do konce, napsal sám. A svět o tom zpravil na Twitteru:

Writing my inaugural address at the Winter White House, Mar-a-Lago, three weeks ago. Looking forward to Friday. #Inauguration pic.twitter.com/S701FdTCQu — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 18, 2017

12:06 – Páteční uvedení Donalda Trumpa do úřadu prezidenta Spojených států si vyžádá dosud nejvyšší výdaje. Inaugurace a s ní spojené oslavy vyjdou podle odhadu listu The New York Times na více než 200 miliónů dolarů. To je v přepočtu zhruba pět miliard korun. [celá zpráva]

11:32 – Trump bude přísahat na dvě bible. Jednou je rodinná kniha, kterou mu věnovala matka. Druhou je bible Abrahama Lincolna, na kterou Lincoln přísahal při uvedení do prezidentského úřadu v roce 1861.

11:30 – Prezident Obama ve čtvrtek udělil poslední milosti a zmírnil trest 330 vězňům odsouzeným kvůli drogám. Obama celkem udělil milost nebo snížil trest 1715 lidem. Udělil tak zdaleka nejvíc milostí ze všech prezidentů USA.

Barack Obama uspořádal ve středu poslední tiskovou konferenci.

FOTO: ČTK/AP

11:25 – Účast na inauguraci potvrdili exprezidenti Jimmy Carter, Bill Clinton, George W. Bush. Přirozeně nebude chybět ani Obama. George Bush starší kvůli nemoci nedorazí.

11:20 – První část inauguračních ceremonií začala pro Donalda Trumpa už ve čtvrtek, když se nastupující hlava států podle tradice zúčastnila kladení věnců na Arlingtonském hřbitově poblíž budovy Pentagonu. Následně si u Lincolnova památníku Trump vyslechl uvítací koncert zorganizovaný na jeho počest.