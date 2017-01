Když si v roce 2009 konzervativci stěžovali, že Obamova inaugurace a oslavy s ní spojené přišly na mnohem víc než u jeho republikánského předchůdce George Bushe, byl ve skutečnosti rozdíl nepatrný, přičemž federální vláda v obou případech vydala na nejnákladnější zajištění bezpečnosti zhruba stejnou částku.

Náklady nicméně s každou další inaugurací rostou, a nebude to jiné v Trumpově případě, jehož uvedení do úřadu a spojené oslavy podle odhadu listu The New York Times přijdou na více než 200 miliónů dolarů (zhruba pět miliard korun).

Republikány kritizovaná inaugurace Obamy z roku 2009 stála 170 miliónů dolarů, což by dnes po započtení inflace bylo 190 miliónů.

Inaugurace Baracka Obamy v roce 2009. Obama přísahá na Lincolnovu bibli v rukou manželky Michelle. Přihlížejí jejich dcery Sasha a Malia.

FOTO: ČTK/AP

Vyrazí jen na tři plesy



Trumpovy oslavy vyjdou dráž, přesto mají být střídmější. Zatímco Obama se s manželkou Michelle po inauguraci zúčastnil deseti plesů, Trump ohlásil účast jen na třech. Pro zajímavost, Bill Clinton se objevil na čtrnácti plesech, když se stal v roce 1993 prezidentem.

Kratší má být také slavnostní průvod poté, co Donald Trump složí přísahu. Namísto minulých téměř čtyř hodin má trvat jen půl druhé hodiny.

Sponzoři se hrnou

Důvodem rostoucích nákladů je především bezpečnost. Jak upozornily americké deníky, jen zajištění několikanásobného navýšení kapacit pro přenos dat v centru Washingtonu, kde se očekává okolo 800 000 lidí a přítomnost světových médií, něco stojí. A úřady se také mají na pozoru před očekávaným větším počtem demonstrantů.

Tribuna před Kapitolem je připravená.

FOTO: Shannon Stapleton, Reuters

Státní pokladnu přesto vyjde Trumpova inaugurace levněji, protože k nastupujícímu prezidentovi byli nebývale štědří sponzoři. Trumpovi se podařilo vybrat přes 90 miliónů dolarů (2,25 miliardy korun), tedy zhruba stejnou částku, kterou vybral Obama na obě své oslavy v letech 2009 a 2012.

Trump má ze zákona povinnost do tří měsíců jména všech sponzorů zveřejnit. Některá už byla odhalena, mezi nimi finanční společnost JPMorgan Chase či výrobce letadel Boeing. Ten slíbil rovný milión dolarů (25 miliónů korun).

Pro srovnání, Ronald Reagan v roce 1985 obdržel od sponzorů na oslavy 20 miliónů dolarů, Jimmy Carter v roce 1977 “pouze“ 3,5 miliónu.