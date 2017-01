Kamiyah se se svou biologickou matkou Shanarou a otcem Craigem znovu shledala na policejní stanici ve Walterboro v Jižní Karolíně.

„Bylo to nádherné. Je to pocit, který nejde vysvětlit,“ vylíčil téměř hodinové setkání šťastný otec.

„Byl to nejlepší den v mém životě. Byl nádherný, nádherný, jsme tak šťastní,“ dodala matka pro server Dailymail.

„Smáli jsme se, povídali jsme si, nepřipustili jsme žádné negativní myšlenky. O únosu jsme nemluvili. Bude to pro ni těžké, aby si z toho vzala to pozitivní. Její pocity jsou velmi smíšené,“ podotkla.

Kamiyah Mobley meets biological parents after abduction at birth https://t.co/I5FL3rbBM1 pic.twitter.com/qmvHF438Xb — News Headquarter (@newshqtoday) 15. ledna 2017

Rodina se shledala po 18 letech.

Hledanou dívku objevila policie v pátek. Jednapadesátiletou Glorii Williamsovou, kterou Kamiyah považovala za svoji matku, zatkli a obvinili.

Kamiyah zmizela z porodnice na Floridě v červenci 1998 jen pár hodin po svém narození. Vzala ji žena, která se vydávala za zdravotní sestru. [celá zpráva]

This is such a sad, emotionally complex, story. Poor girl.

https://t.co/cXhoep9QcR — Piers Morgan (@piersmorgan) 14. ledna 2017

Kamiyah navštívila zatčenou Williamsovou ve vazbě.

Williamsová údajně týden předtím potratila a se ztrátou se nemohla smířit. Unesenou holčičku vydávala za vlastní a její okolí si ničeho nevšimlo. Kromě ní vychovala ještě dvě vlastní děti.

Kamiyah ji v pátek navštívila ve vazbě. „Miluji tě,“ řekla jí podle médií při odchodu a dodala, že se za ni bude modlit. Nedlouho poté, co policie o případu informovala, se také Kamiyah vyjádřila na Facebooku: „Matka mě vychovala se vším, co jsem potřebovala, a dala mi skoro všechno, co jsem chtěla. Moje matka není žádný zločinec.“