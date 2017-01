Nepodložené informace o údajných kompromitujících materiálech v rukou ruských tajných služeb předložili američtí zpravodajci podle CNN minulý týden jak Trumpovi, tak současnému prezidentovi Baracku Obamovi jako součást dokumentů, které se týkaly údajných zásahů Moskvy do loňských amerických prezidentských voleb.

Na zprávě CNN se podílel také novinářský matador Carl Bernstein, který proslul odhalením aféry s odposlechy u demokratů Watergate.

Americký Federální úřad pro vyšetřování (FBI) podle televize nyní prověřuje důvěryhodnost těchto tvrzení, které jsou údajně založeny hlavně na informacích z ruských zdrojů. Američanům je prý dodal bývalý zaměstnanec britských tajných služeb, kterého považují za důvěryhodného. Najmout ho měli Trumpovi republikánští straničtí rivalové a poté Demokratická strana.

FBI se podle agentury Reuters odmítla ke zprávě CNN vyjádřit.

Dokument na 35 stranách zveřejnil server Buzzfeed, který ale také sám upozornil na některé zjevné chyby v něm. Materiál má ukazovat, že Trump je posledních pět let v čilém kontaktu s ruskou stranou.

Jen velmi málo informací je možné nezávisle ověřit.

Rusové mají mít kromě jiného na kamerách a mikrofonech zaznamenáno, jak si Trump v hotelu v Moskvě, kde před třemi lety pořádal soutěž Miss Universe, objednal prezidentský apartmán, protože v něm předtím spali prezident Barack Obama s manželkou Michelle, a následně do něj pozval prostitutky a chtěl po nich perverzní praktiky.

„Trumpovo neortodoxní chování v Rusku v průběhu let poskytlo tamějším úřadům dostatek zostuzujícího materiálu k možnému vydírání,“ cituje materiál informátora.

„Falešné zprávy - naprostý politický hon na čarodějnice,“ napsal Trump na twitteru ve zjevné reakci na informace zveřejněné CNN.

Vzápětí retweetoval příspěvek svého právníka Michaela Cohena, který na sociální síti zveřejnil fotografii amerického pasu a text: „Nikdy v životě jsem nebyl v Praze.“ Cohen tak reagoval na obvinění, že se v srpnu loňského roku tajně sešel v Praze se zástupci Kremlu, aby s nimi navázal kontakt a ”ke vzájemnému prospěchu” pak vyměňoval informace.

Trumpovi spolupracovníci měli podle dokumentu kromě jiného ruské úřady informovat o tom, co dělají ruští oligarchové ve Spojených státech.

I have never been to Prague in my life. #fakenews pic.twitter.com/CMil9Rha3D