„Šlo o sexuální fantazii sdílenou Jacobem Sullivanem a Sarou Packerovou. Grace Packerová se této fantazie o znásilnění a vraždě stala obětí. Hodiny a dny, které předcházely této vraždě, jsou zřejmě tím nejhrůznějším a nejtraumatičtějším, co může člověk zažít,“ řekl podle agentury Reuters novinářům prokurátor Matthew D. Weintraub.

K sadistickému útoku a znásilnění podle vyšetřovatelů, kteří se opírají o Sullivanovo doznání, došlo 8. července minulého roku. Pár si za tímto účelem pronajal dům v Quakertownu. Muž dívku znásilňoval a jeho partnerka se na to dívala. Pak Sullivan dívku předávkoval léky, vložil jí do úst roubík a svázal. Milenci takto dívku zanechali v extrémním horku a odjeli. Když se druhý den vrátili, byla čtrnáctiletá Grace ještě naživu a při vědomí. Sullivan ji proto zardousil. Jeho milenka později tělo rozřezala ve vaně.

Packerová oznámila, že svou dceru pohřešuje, v červenci minulého roku. Ostatky objevili lovci 31. října v Luzern County, asi dvě hodiny cesty autem severně od Filadelfie. Milenci se následně pokusili o sebevraždu a skončili v nemocnici, kde se Sullivan ke všemu přiznal.

„S těmito lidmi nikdy nedostala šanci. Otázka zní, kdo bude mluvit za Grace Packerovou, za to zapomenuté dítě. A odpověď zní - my, my za ni budeme mluvit. A ještě jsme neskončili,“ dodal prokurátor Matthew D. Weintraub.