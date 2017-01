Po příchodu do Bílého domu proto chystá v hlavním štábu CIA v Langley ve Virginii velké propouštění a vyslání daleko většího počtu operativců do terénu. „Je přesvědčen, že zejména DNI se totálně zpolitizoval. Chce tajné služby zeštíhlit a zejména transformovat způsob, jakým spolu tajné služby komunikují a jak spolupracují,“ řekl The Wall Street Journalu jeden z členů Trumpova týmu, který si nepřál být jmenován.

DNI vznikl v roce 2004 s úkolem zlepšit komunikaci mezi 17 zpravodajskými službami USA. Tou dobou už měly agentury za sebou blamáž s marným hledáním zbraní hromadného ničení v Iráku.

Reformu povede generál Flynn

Plán na bolestivou reformu tajných služeb doprovázely opakované Trumpovy střety se členy zpravodajské komunity. Posměšnými poznámkami na adresu tajných služeb na sebe ale Trump upozornil už během kampaně. A když mu minulý měsíc vytkli, že ignoruje svodky tajných služeb a nechodí na denní brífinky agentů, odbyl je s tím, že si „informace opatří, bude-li je potřebovat“.

„Jsem dost inteligentní a nepotřebuji příštích osm let slyšet, jak mi někdo říká totéž denně různými slovy,“ vzkázal agentům Trump. Reformou tajných služeb pověří Trump nejspíše nového poradce pro národní bezpečnost, penzionovaného generála Michaela Flynna. Ten chce prý vyslat vysoké činitele tajných služeb na zahraniční posty a plánuje i permanentní rotaci analytiků, aby byli více vystaveni situaci v terénu.

Podrobnosti k reorganizaci se objevily na veřejnosti v době, kdy sílí rozkol mezi Trumpem a tajnými službami, které tvrdí, že Rusko prostřednictvím hackerských útoků a krádeží e-mailů z Demokratické strany ovlivňovalo dění v USA v době před prezidentskými volbami. Rusko i Trump takový závěr odmítají.