Obama a Trump se přou, kdo z nich by vyhrál v přímém souboji

Současný a budoucí americký prezident se na dálku pustili do sporu o to, kdo z nich by vyhrál případný vzájemný souboj v letošních prezidentských volbách. Barack Obama v pondělním televizním rozhovoru prohlásil, že pokud by mu zákon umožňoval kandidovat potřetí, získal by v listopadu podporu většiny voličů.