Gotovina půjde před mezinárodní soud v Haagu kvůli zločinům ve válce v Jugoslávii, které spáchal při ofenzivě v roce 1995 na srbských civilistech. Gotovina byl po Srbech Radovanu Karadžičovi a Ratkovi Mladičovi třetí nejhledanější osobou v souvislosti s válkou v bývalé Jugoslávii. Jednička a dvojka ze seznamu hledaných nadále unikají. Dopadeno dosud nebylo šest vysokých srbských důstojníků.

Informaci o zatčení Gotoviny přivítali nejvyšší představitelé NATO. Generální tajemník Jaap de Hoop Scheffer řekl, že je to "dobrá zpráva", která může pomoci Chorvatsku v úsilí vstoupit do Severoatlantické aliance.

V roce 1995 Gotovina velel operaci Bouře a vstoupil do Kninu, bašty srbských vzbouřenců, kde jeho vojáci brutálně zacházeli s těmi, co nestačili uprchnout. Gotovina je viněn, že nezabránil vojákům ve vraždách 150 Srbů, kteří byli zastřeleni nebo upáleni. Dalších 150 až 2000 tisíc jich bylo vyhnáno.

Generál svoji vinu popřel, prohlásil, že si za svými vojenskými rozhodnutími stojí a odmítl uznat autoritu soudu, který označil za "politickou instituci". Z obav před zatčením se však záhy začal skrývat.

Bouřlivá kariéra Ante Gotoviny

Chorvatský generál Ante Gotovina má za sebou sice krátkou, ale o to kontroverznější kariéru. V osmnácti emigroval do Francie, kde vstoupil do cizinecké legie a nabyté zkušenosti využil při vyloupení pařížského klenotnictví v roce 1981. Seděl nejdřív pět a poté dalších pět let za únos a vydírání.

Po vyhlášení nezávislosti Chorvatska ho nový prezident Franjo Tudžman povolal do zbraně. Podílel se na etnických čistkách a získal také velký majetek. Když v roce 1999 zemřel Tudžman, byl Gotovina poslán do výslužby. V roce 2000 Chorvatsko slíbilo vyšetřit válečné zločiny, následující rok Gotovina zmizel, tajná služba mu údajně obstarala falešný pas a od té doby byl na útěku.

Jeho vydáním trestnímu tribunálu v Haagu podmínila Evropská unie přijetí Chorvatska mezi státy sjednocené Evropy. Dokonce kvůli němu bylo odloženo zahájení přístupových rozhovorů z března na říjen. Chorvati však vždy tvrdili, že uprchl ze země.