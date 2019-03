Novinky, CNN

Zájemci mohou svá přání a modlitby určené pro Benedikta XVI. adresovat na anglickou verzi adresy benedictxvi@vatican.va; italskou benedettoxvi@vatican.va; španělskou benedictoxvi@vatican.va; francouzskou benoitxvi@vatican.va; německou benediktxvi@vatican.va a portugalskou bentoxvi@vatican.va.

Vatikán výběrem jazyků, v nichž jsou adresy psány, odráží rozložení věřících ve světě.

Katolíci mohou novému pontifikovi zasílat také své gratulace ke zvolení. Příslušný formulář - Greetings to the Holy Father - je dostupný na webové stránce Vatikánu, konkrétně na odkazu věnovaném přímo Benediktovi XVI.

Katolická církev nesdělila, kolik e-mailů zatím papeži v posledních hodinách přišlo, ani jak rychle prosby odpovídá. Uvedla jen, že oslovit svatého otce může každý z 1,1 miliardy věřících na Zemi.

Dobře prodejné zboží

Papežovo jméno se stalo zejména v Německu, i v celém světě velmi dobrým artiklem. Obchody zaplavily svíčky s jeho portréty, tvář svatého otce se na občany usmívá i z hrnečků, ubrousků.

V Bavorsku nabízejí také Ratzingerovy párky a koláče, nechybí ani speciální značka piva. Nejaktivnější jsou ve své nabídce obchodníci v rodišti svatého otce - ve městě Marktl.

Dobře na odbyt jdou také kartičky s Benediktem XVI., které jsou k dostání zejména ve Vatikánu. Věřící si jejich koupí připomínají nástup nového papeže. Cena obrázků, fotografií a plakátů se pohybuje řádově v eurech.