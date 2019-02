Novinky

"Nepodařilo se nám (pozn. epidemii) potlačit. Nepřerušili jsme okruh přenosu. Stále nacházíme nové případy," sdělil mluvčí WHO Dave Daigle agentuře Reuters v severní provincii Uige.

Virus tam vypukl v říjnu loňského roku. Šíří se tělesnými tekutinami; dokáže zabít zdravého člověka během jednoho týdne. Vyvolává průjmy, zvracení a vnitřní krvácení. Není proti němu zatím žádná známá léčba. Více než polovinu obětí tvoří mladiství a nezletilí.

Děti čekají před domem, kde zemřela jedna z obětí smrtícího viru. Ten se v mnohém podobá Ebole - má však podle WHO daleko tragičtější následky. Foto: REUTERS/Mike Hutchings

Zdravotníci v angolské provincii Uige se připravují na pohřeb jedné z obětí smrtícího viru Marburg. Před nákazou je chrání ochranný oděv i dvojité rukavice. Foto: REUTERS/Mike Hutchings

Příbuzní v provincii Uige pohřbívají jednu z obětí zákeřné nemoci. Nemoc se často šířila při omývání těl nebožtíků, kteří jí podlehli. Foto: REUTERS/Mike Hutchings

Pracovníci WHO odebírají vzorky z domu, kde mrtvý bydlel. Vzorky putují do speciálních laboratoří do angolského hlavního města Luanda. Foto: REUTERS/Mike Hutchings

Vojáci dezinfikují dům, kde mrtvý bydlel. Zničeny musejí být všechny nebezpečné viry. Nákaza dalších členů rodiny je totiž velmi pravděpodobná. Foto: REUTERS/Mike Hutchings

Zaměstnanci WHO rozdávají vesničanům letáčky s informacemi o Marburgu. Prevence se zatím ukazuje jako jediný úspěšný prostředek v boji proti smrtící chorobě. Foto: REUTERS/Mike Hutchings

Chlapec v Luandě lelkuje v ulicích města. Už týdny jsou totiž zavřeny z hygienických důvodů tamní školy. Foto: REUTERS/Mike Hutchings