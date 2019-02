Novinky, ČTK, DPA

V pátek měl Miloševič zvýšený krevní tlak, v pondělí nebezpečně vysoký, z čehož vyplývá riziko infarktu, citoval předsedající soudce Patrick Robinson z lékařské zprávy. Doktoři obviněného znovu prohlédnou v pondělí 25. dubna.

Soud požádal o novou lékařskou zprávu na pátek. Ve snaze zabránit dalšímu přerušení procesu zahájeného už v únoru 2002 soudce oznámil, že obviní z pohrdání soudem Miloševičova svědka Kostu Bulatoviče, který ale odmítal v úterý vypovídat v nepřítomnosti "svého prezidenta".

OSN k ICTY: zrychlete to

Miloševič se zodpovídá před haagským tribunálem z válečných zločinů, zločinů proti lidskosti a genocidy, které souvisejí s balkánskými válkami v 90. letech minulého století. V případě usvědčení by mohl být odsouzen na doživotí.

OSN již vyzvala ICTY, aby proces urychlil. Podle něj by mohli soudci pracovat více hodin. ICTY oznámil, že by měl celou kauzu ukončit nejpozději do října letošního roku.