Předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek ve středu představil návrhy, kterými by se mělo regulovat poskytování sexuálních služeb. Michálek prohlásil, že kdyby stát stanovil pravidla pro prostituci, do státní kasy by na daních... Celý článek Regulujme a zdaňme prostituci, hned bude na obědy pro školáky, navrhují Piráti»